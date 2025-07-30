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        Elazığ'da iki aile arasında bıçaklı kavga; 3 yaralı

        ELAZIĞ'da, iki aile arasında çıkan bıçaklı kavgada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.07.2025 - 00:07 Güncelleme: 30.07.2025 - 00:10
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        Elazığ'da iki aile arasında bıçaklı kavga; 3 yaralı
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        ELAZIĞ’da, iki aile arasında çıkan bıçaklı kavgada 1’i ağır 3 kişi yaralandı.

        Olay, akşam saatlerinde Abdullah Paşa Mahallesi 252’nci sokakta meydana geldi. İddiaya göre, iki aile arasında bilinmeyen nedenle başlayan tartışma, büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada 3 kişi, çeşitli yerlerinden bıçaklanarak yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        Olayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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