Elazığ'da madende göçük; 1 işçi mahsur kaldı (2)
VALİLİK:ARAMA-KURTARMA ÇALIŞMALARI YOĞUN ŞEKİLDE DEVAM EDİYORElazığ Valiliği, maden ocağında meydana gelen göçük ile ilgili açıklama yaptı.
VALİLİK:ARAMA-KURTARMA ÇALIŞMALARI YOĞUN ŞEKİLDE DEVAM EDİYOR
Elazığ Valiliği, maden ocağında meydana gelen göçük ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "İlimiz Palu ilçesi Kayaönü köyünde faaliyet gösteren bir maden işletmesinde, 01.08.2025 tarihinde saat 09.54'te meydana gelen göçükte 1 işçi göçük altında kalmıştır. Olayın hemen ardından AFAD, UMKE, sağlık ve jandarma ekipleri bölgeye sevk edilmiştir. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatılırken, göçük altında kalan işçiye ulaşılması için yürütülen arama-kurtarma çalışmaları yoğun şekilde devam etmektedir" denildi.
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