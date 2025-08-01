Elazığ'da madende göçük; 1 işçi mahsur kaldı

ELAZIĞ’ın Alacakaya ilçesinde faaliyet gösteren özel bir maden ocağında meydana gelen göçükte 1 işçi mahsur kaldı. İşçinin kurtarılamsı için ekipler çalışma başlattı.

Alacakaya ilçesindeki özel bir maden işletmesinde saat 10.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle göçük oldu. Göçükte ilk belirlemelere göre 1 işçi mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye AFAD ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. İşçinin kurtarılması için ekiplerin çalışması sürüyor.