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        Elazığ'da maden ocağında göçük meydana geldi

        Elazığ'ın Palu ilçesinde maden ocağında göçük meydana geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2025 - 10:56 Güncelleme: 01.08.2025 - 10:56
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        Elazığ'da maden ocağında göçük meydana geldi
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        Elazığ'ın Palu ilçesinde maden ocağında göçük meydana geldi.

        İlçenin Kayaönü köyü mevkisinde özel bir krom madeninde henüz belirlenemeyen nedenle göçük oluştu.

        Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma, 112 Acil Sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

        İlk belirlemelere göre göçük altında kaldığı değerlendirilen işçinin kurtarılması için çalışma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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