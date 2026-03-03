Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri Haberleri

        Genç yaşta bağımlısı olduğu sanal kumardan Yeşilayın desteğiyle kurtuldu

        SUAT ÖZTÜRK - Elazığ'da yaşayan 32 yaşındaki F.B, 10 yılını karartan sanal kumar bağımlılığından Yeşilay Danışmanlık Merkezinden (YEDAM) aldığı destek sayesinde kurtuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.03.2026 - 11:08 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Genç yaşta bağımlısı olduğu sanal kumardan Yeşilayın desteğiyle kurtuldu

        SUAT ÖZTÜRK - Elazığ'da yaşayan 32 yaşındaki F.B, 10 yılını karartan sanal kumar bağımlılığından Yeşilay Danışmanlık Merkezinden (YEDAM) aldığı destek sayesinde kurtuldu.

        Özel sektörde çalışan F.B, 20 yaşındayken merak sonucu sanal kumar oynamaya başladı. Bu süreçte maaşını ve birikimini kaybeden, çevresinden sürekli borç alan ancak geri ödeyemeyen F.B, eşi ve ailesiyle de sorunlar yaşadı.

        Bir çıkış yolu bulamayan ve önceki yıl durumu ailesine anlatmaya karar veren F.B, onların yönlendirmesiyle YEDAM ile tanıştı.

        F.B, YEDAM'da gördüğü tedavi sonrası 2 yıldır bağımlılıktan uzak, huzurlu bir yaşam sürmenin mutluluğunu yaşıyor.

        - "Çıkamayacağımı düşündüğüm bir döngünün içine girmiştim"

        F.B, AA muhabirine, futbola ilgi duyduğunu, maç izlerken skor tahminleri yaparak bahis oynamaya başladığını söyledi.

        Süreç ilerledikçe sanal kumara ilgisinin arttığını ifade eden F.B, "İlk zamanlar çok fazla oynamıyordum, bağımlı olmam diye düşünüyordum. Son zamanlarda artık artmaya başlamıştı. Eşimle sürekli kavga etmeye başlamıştım. Aileme, arkadaşlarıma sürekli yalan söylüyordum. Hasta olduğumu bilmiyordum, YEDAM'a geldiğimde öğrendim. Burada bana çok yardımcı oldular." dedi.

        Sanal kumar oynadığı dönemde eşi, ailesi ve arkadaşlarıyla ilişkilerinin bozulduğunu, maddi olarak çok kötü zamanlar geçirdiğini belirten F.B, "İşten erken çıkıp oyun oynamaya gidiyordum. Borçlarım artmış, kredi kartlarım dolmuştu. Etrafta borç alacak kimse kalmamıştı. Herkesten sürekli para istiyordum. Herkese borcum vardı. Artık çıkamayacağımı düşündüğüm bir döngünün içine girmiştim." diye konuştu.

        F.B, ailesiyle konuşmaya karar verdiğini anlatarak, ailesinin aracılığıyla da YEDAM ile tanıştığını belirtti.

        - "Yeniden doğmuş gibi hissediyorum"

        Başta merkeze isteksiz gittiğini ancak süreç ilerledikçe hayatında olumlu değişimler yaşadığını anlatan F.B, şunları söyledi:

        "Yaklaşık 2 yıldır haftada bir ücretsiz seanslara katılıyorum. Artık bazı şeylere 'hayır' diyebiliyorum. Ailemle vakit geçiriyorum, sosyal hayatım düzeldi. Geçenlerde ablamın çocuğunu okuldan almaya gidince ablam çok şaşırmıştı çünkü bu durum önceden hiç olmuyordu. İlk başlarda YEDAM'a ailem için geliyordum çünkü onları çok fazla üzmüştüm. Zaman ilerledikçe her hafta üstüne koya koya kumarla baş etme yöntemlerini öğrendim. Yeniden doğmuş gibi hissediyorum. Önceden boş zamanlarımı kumar oynayarak geçiriyordum. Arkadaşlarımla bir yere gittiğim zaman sürekli elimde telefon vardı. Sürekli lavaboya gidip orada oyun oynuyordum."

        - "Hayatımdan zevk alıyorum artık"

        F.B, bağımlılık sürecinde ailesiyle hiç vakit geçirmediğini belirterek, o dönem ruh halinin sürekli değiştiğini ifade etti.

        Eşine bir gün iyi, bir gün kötü davrandığını dile getiren F.B, "Kumar durumuna göre değişiyordu ruh halim. Çok çabuk sinirleniyordum. Annem bir şey söylediği zaman hemen bağırıp çağırırdım. Kendimi sinirli göstererek bağımlılığımı gizliyordum. Onlara sürekli yalan söylüyordum. Aldığım destek sayesinde hayatımdan zevk alıyorum artık." ifadelerini kullandı.

        F.B, kendisi gibi bu zor süreçleri yaşayan ve çıkış yolu arayanlara YEDAM'dan destek almalarını önererek, "Bu süreci yaşayanların korkularını yenmelerini isterim. Güçlü olup, ailelerinin karşısına çıkıp, hatalarını anlatsınlar. Para bir şekilde yerine gelir ama canımız daha değerli. YEDAM'a gelmelerini kesinlikle tavsiye ediyorum. Ben kendi isteğimle gelmemiştim, buradan hiçbir beklentim de yoktu, geldikten sonra anladım ki burası gerçekten çok faydalıymış. Hem kumar süreciyle ilgili hem de hayatımda çok şeyin değiştiğini öğrendim. Herkese burayı tavsiye ediyorum." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        ABD'li gazeteci Carlson: Körfez'i vuran İsrail
        ABD'li gazeteci Carlson: Körfez'i vuran İsrail
        FT Hamaney suikastının perde arkasını yazdı
        FT Hamaney suikastının perde arkasını yazdı
        "İsrail Trump'ı savaşa sürükledi" iddiasına yanıt
        "İsrail Trump'ı savaşa sürükledi" iddiasına yanıt
        Arakçi'den Rubio'ya yanıt: Hepimizin bildiği şeyi itiraf etti
        Arakçi'den Rubio'ya yanıt: Hepimizin bildiği şeyi itiraf etti
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 4. gün!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 4. gün!
        İran: Körfez ülkeleriyle savaşta değiliz
        İran: Körfez ülkeleriyle savaşta değiliz
        Şubat enflasyonu açıklandı
        Şubat enflasyonu açıklandı
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Ağabeyi ve yengesini öldürüp tandıra gömmüştü! 3. cinayet mektubu!
        Ağabeyi ve yengesini öldürüp tandıra gömmüştü! 3. cinayet mektubu!
        Galatasaray'dan kupada rotasyon!
        Galatasaray'dan kupada rotasyon!
        Öğrencinin katlettiği Fatma öğretmen uyarmış: Can güvenliğimiz yok!
        Öğrencinin katlettiği Fatma öğretmen uyarmış: Can güvenliğimiz yok!
        "Füze saldırısında öldü" dediler
        "Füze saldırısında öldü" dediler
        Sarı Çizmeli Mehmet Ağa'nın hikayesi!
        Sarı Çizmeli Mehmet Ağa'nın hikayesi!
        Genç kadın, babasını öldürmüştü! İhanet iddiası!
        Genç kadın, babasını öldürmüştü! İhanet iddiası!
        'Tokat' iddialarını yalanladı
        'Tokat' iddialarını yalanladı
        Tanju Özcan görevden uzaklaştırıldı
        Tanju Özcan görevden uzaklaştırıldı
        Mezarı, ailesinin evinin karşısında
        Mezarı, ailesinin evinin karşısında
        2 kadın cinayeti izmaritten aydınlatıldı!
        2 kadın cinayeti izmaritten aydınlatıldı!
        EYT’den 2,6 milyon kişi emekli oldu
        EYT’den 2,6 milyon kişi emekli oldu

        Benzer Haberler

        Keban Kaymakamı Atalık jandarma personeli ile iftarda buluştu
        Keban Kaymakamı Atalık jandarma personeli ile iftarda buluştu
        Elazığ'da hasta halde bulunan dağ keçisi koruma altına alındı
        Elazığ'da hasta halde bulunan dağ keçisi koruma altına alındı
        Dilara'nın cinayet sanığına ağırlaştırılmış müebbet (2)
        Dilara'nın cinayet sanığına ağırlaştırılmış müebbet (2)
        Fırat Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi ve Hastanesi kapılarını açtı
        Fırat Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi ve Hastanesi kapılarını açtı
        Elazığ'da kayınpeder dehşeti: Tartıştığı damadını bıçakla ağır yaraladı Ela...
        Elazığ'da kayınpeder dehşeti: Tartıştığı damadını bıçakla ağır yaraladı Ela...
        Elazığ'da Dilara Günana'nın öldürülmesine ilişkin davada tutuklu sanığa ağı...
        Elazığ'da Dilara Günana'nın öldürülmesine ilişkin davada tutuklu sanığa ağı...