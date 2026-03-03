Genç yaşta bağımlısı olduğu sanal kumardan Yeşilayın desteğiyle kurtuldu

SUAT ÖZTÜRK - Elazığ'da yaşayan 32 yaşındaki F.B, 10 yılını karartan sanal kumar bağımlılığından Yeşilay Danışmanlık Merkezinden (YEDAM) aldığı destek sayesinde kurtuldu.



Özel sektörde çalışan F.B, 20 yaşındayken merak sonucu sanal kumar oynamaya başladı. Bu süreçte maaşını ve birikimini kaybeden, çevresinden sürekli borç alan ancak geri ödeyemeyen F.B, eşi ve ailesiyle de sorunlar yaşadı.



Bir çıkış yolu bulamayan ve önceki yıl durumu ailesine anlatmaya karar veren F.B, onların yönlendirmesiyle YEDAM ile tanıştı.



F.B, YEDAM'da gördüğü tedavi sonrası 2 yıldır bağımlılıktan uzak, huzurlu bir yaşam sürmenin mutluluğunu yaşıyor.



- "Çıkamayacağımı düşündüğüm bir döngünün içine girmiştim"



F.B, AA muhabirine, futbola ilgi duyduğunu, maç izlerken skor tahminleri yaparak bahis oynamaya başladığını söyledi.



Süreç ilerledikçe sanal kumara ilgisinin arttığını ifade eden F.B, "İlk zamanlar çok fazla oynamıyordum, bağımlı olmam diye düşünüyordum. Son zamanlarda artık artmaya başlamıştı. Eşimle sürekli kavga etmeye başlamıştım. Aileme, arkadaşlarıma sürekli yalan söylüyordum. Hasta olduğumu bilmiyordum, YEDAM'a geldiğimde öğrendim. Burada bana çok yardımcı oldular." dedi.



Sanal kumar oynadığı dönemde eşi, ailesi ve arkadaşlarıyla ilişkilerinin bozulduğunu, maddi olarak çok kötü zamanlar geçirdiğini belirten F.B, "İşten erken çıkıp oyun oynamaya gidiyordum. Borçlarım artmış, kredi kartlarım dolmuştu. Etrafta borç alacak kimse kalmamıştı. Herkesten sürekli para istiyordum. Herkese borcum vardı. Artık çıkamayacağımı düşündüğüm bir döngünün içine girmiştim." diye konuştu.



F.B, ailesiyle konuşmaya karar verdiğini anlatarak, ailesinin aracılığıyla da YEDAM ile tanıştığını belirtti.



- "Yeniden doğmuş gibi hissediyorum"



Başta merkeze isteksiz gittiğini ancak süreç ilerledikçe hayatında olumlu değişimler yaşadığını anlatan F.B, şunları söyledi:



"Yaklaşık 2 yıldır haftada bir ücretsiz seanslara katılıyorum. Artık bazı şeylere 'hayır' diyebiliyorum. Ailemle vakit geçiriyorum, sosyal hayatım düzeldi. Geçenlerde ablamın çocuğunu okuldan almaya gidince ablam çok şaşırmıştı çünkü bu durum önceden hiç olmuyordu. İlk başlarda YEDAM'a ailem için geliyordum çünkü onları çok fazla üzmüştüm. Zaman ilerledikçe her hafta üstüne koya koya kumarla baş etme yöntemlerini öğrendim. Yeniden doğmuş gibi hissediyorum. Önceden boş zamanlarımı kumar oynayarak geçiriyordum. Arkadaşlarımla bir yere gittiğim zaman sürekli elimde telefon vardı. Sürekli lavaboya gidip orada oyun oynuyordum."



- "Hayatımdan zevk alıyorum artık"



F.B, bağımlılık sürecinde ailesiyle hiç vakit geçirmediğini belirterek, o dönem ruh halinin sürekli değiştiğini ifade etti.



Eşine bir gün iyi, bir gün kötü davrandığını dile getiren F.B, "Kumar durumuna göre değişiyordu ruh halim. Çok çabuk sinirleniyordum. Annem bir şey söylediği zaman hemen bağırıp çağırırdım. Kendimi sinirli göstererek bağımlılığımı gizliyordum. Onlara sürekli yalan söylüyordum. Aldığım destek sayesinde hayatımdan zevk alıyorum artık." ifadelerini kullandı.



F.B, kendisi gibi bu zor süreçleri yaşayan ve çıkış yolu arayanlara YEDAM'dan destek almalarını önererek, "Bu süreci yaşayanların korkularını yenmelerini isterim. Güçlü olup, ailelerinin karşısına çıkıp, hatalarını anlatsınlar. Para bir şekilde yerine gelir ama canımız daha değerli. YEDAM'a gelmelerini kesinlikle tavsiye ediyorum. Ben kendi isteğimle gelmemiştim, buradan hiçbir beklentim de yoktu, geldikten sonra anladım ki burası gerçekten çok faydalıymış. Hem kumar süreciyle ilgili hem de hayatımda çok şeyin değiştiğini öğrendim. Herkese burayı tavsiye ediyorum." diye konuştu.

