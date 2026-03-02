Elazığ'da hasta halde bulunan dağ keçisi koruma altına alındı

Elazığ'ın Keban ilçesinde hasta halde bulunan dağ keçisi koruma altına alındı.



Fırat Nehri'nde, Keban Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı, Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ile Elazığ Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünce ortaklaşa icra edilen faaliyette Kurşunkaya köyü mevkisindeki dağlık bölgede hareket etmekte güçlük çeken bir dağ keçisi görüldü.



Yapılan kontrolde dağ keçisinin hasta olduğu belirlendi.



Ekipler tarafından bota alınan dağ keçisi kıyıya ulaştırıldı.



Hasta dağ keçisi tedavisi yapılmak üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünce koruma altına alındı.







