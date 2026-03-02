Canlı
        Elazığ Haberleri

        Elazığ'da hasta halde bulunan dağ keçisi koruma altına alındı

        Elazığ'ın Keban ilçesinde hasta halde bulunan dağ keçisi koruma altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.03.2026 - 21:03
        Elazığ'da hasta halde bulunan dağ keçisi koruma altına alındı

        Elazığ'ın Keban ilçesinde hasta halde bulunan dağ keçisi koruma altına alındı.

        Fırat Nehri'nde, Keban Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı, Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ile Elazığ Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünce ortaklaşa icra edilen faaliyette Kurşunkaya köyü mevkisindeki dağlık bölgede hareket etmekte güçlük çeken bir dağ keçisi görüldü.

        Yapılan kontrolde dağ keçisinin hasta olduğu belirlendi.

        Ekipler tarafından bota alınan dağ keçisi kıyıya ulaştırıldı.

        Hasta dağ keçisi tedavisi yapılmak üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünce koruma altına alındı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

