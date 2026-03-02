Elazığ'da Dilara Günana'nın öldürülmesine ilişkin davada tutuklu sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis

Elazığ'da, 2 yıl önce 1 çocuk annesi 25 yaşındaki Dilara Günana'nın öldürülmesine ilişkin davada tutuklu yargılanan sanık, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.



Elazığ 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuklu sanık V.K. ile tutuksuz sanık V.K'nin babası Y.K, annesi N.K. ve kardeşi S.K. ile maktul Günana'nın ailesi ve avukatları hazır bulundu.



Duruşmada savunma yapan sanık V.K, önceki ifadelerini tekrarladı, diğer sanıklar da üzerlerine isnat edilen suçlamaları kabul etmedi.



Maktulün anne ve babası da sanıkların, planlayarak kızlarını öldürdüklerini ileri sürerek, cezalandırılmalarını talep etti.



Mahkeme heyetince, sanık V.K'ye "kasten öldürme" ve "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis ile 2 yıl, sanığın babası Y.K'ye ise "suç delillerini yok etme, gizleme ve değiştirme" suçundan 2 yıl hapis cezası verildi.



Heyet, V.K'nin annesi N.K. ile kardeşi S.K'nin de beraatine hükmetti.



- Olay



Elazığ'da İzzet Paşa Mahallesi'ndeki evinden 6 Mayıs 2024'te ayrılan ve geri dönmeyen bir çocuk annesi Dilara Günana'nın yakınları kayıp ihbarında bulunmuş, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu kadının cesedi 6 gün sonra merkeze bağlı Sedeftepe köyü kırsalında toprağa gömülü halde bulunmuştu.

