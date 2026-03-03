Keban Kaymakamı Atalık jandarma personeli ile iftarda buluştu
Keban Kaymakamı Furkan Atalık, jandarma personeli ile iftar programında bir araya geldi.
Keban İlçe Jandarma Komutanlığınca iftar programı düzenlendi.
İlçe Jandarma Komutanlığı'nda gerçekleştirilen iftarda Kaymakam Furkan Atalık, jandarma personeli ile iftar yaptı.
Programa, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Yarbay Alper Soner Serin, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Nurullah Sevgi ve İlçe Emniyet Müdürü Hayati Çavdar da katıldı.
