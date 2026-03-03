Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri Haberleri

        Keban Kaymakamı Atalık jandarma personeli ile iftarda buluştu

        Keban Kaymakamı Furkan Atalık, jandarma personeli ile iftar programında bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.03.2026 - 10:14 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Keban Kaymakamı Atalık jandarma personeli ile iftarda buluştu

        Keban Kaymakamı Furkan Atalık, jandarma personeli ile iftar programında bir araya geldi.

        Keban İlçe Jandarma Komutanlığınca iftar programı düzenlendi.

        İlçe Jandarma Komutanlığı'nda gerçekleştirilen iftarda Kaymakam Furkan Atalık, jandarma personeli ile iftar yaptı.

        Programa, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Yarbay Alper Soner Serin, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Nurullah Sevgi ve İlçe Emniyet Müdürü Hayati Çavdar da katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        FT Hamaney suikastının perde arkasını yazdı
        FT Hamaney suikastının perde arkasını yazdı
        "İsrail Trump'ı savaşa sürükledi" iddiasına yanıt
        "İsrail Trump'ı savaşa sürükledi" iddiasına yanıt
        Arakçi'den Rubio'ya yanıt: Hepimizin bildiği şeyi itiraf etti
        Arakçi'den Rubio'ya yanıt: Hepimizin bildiği şeyi itiraf etti
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 4. gün!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 4. gün!
        Küresel piyasalar sarsıldı
        Küresel piyasalar sarsıldı
        İran: Hürmüz'den geçen gemiyi ateşe vereceğiz
        İran: Hürmüz'den geçen gemiyi ateşe vereceğiz
        İran: Körfez ülkeleriyle savaşta değiliz
        İran: Körfez ülkeleriyle savaşta değiliz
        Şubat enflasyonu açıklandı
        Şubat enflasyonu açıklandı
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Öğrencinin katlettiği Fatma öğretmen uyarmış: Can güvenliğimiz yok!
        Öğrencinin katlettiği Fatma öğretmen uyarmış: Can güvenliğimiz yok!
        Galatasaray'dan kupada rotasyon!
        Galatasaray'dan kupada rotasyon!
        "Füze saldırısında öldü" dediler
        "Füze saldırısında öldü" dediler
        Tanju Özcan görevden uzaklaştırıldı
        Tanju Özcan görevden uzaklaştırıldı
        'Tokat' iddialarını yalanladı
        'Tokat' iddialarını yalanladı
        Genç kadın, babasını öldürmüştü! İhanet iddiası!
        Genç kadın, babasını öldürmüştü! İhanet iddiası!
        Sarı Çizmeli Mehmet Ağa'nın hikayesi!
        Sarı Çizmeli Mehmet Ağa'nın hikayesi!
        Mezarı, ailesinin evinin karşısında
        Mezarı, ailesinin evinin karşısında
        2 kadın cinayeti izmaritten aydınlatıldı!
        2 kadın cinayeti izmaritten aydınlatıldı!
        EYT’den 2,6 milyon kişi emekli oldu
        EYT’den 2,6 milyon kişi emekli oldu
        Trump'ın tarife iadesini erteleme talebine ret
        Trump'ın tarife iadesini erteleme talebine ret

        Benzer Haberler

        Elazığ'da hasta halde bulunan dağ keçisi koruma altına alındı
        Elazığ'da hasta halde bulunan dağ keçisi koruma altına alındı
        Dilara'nın cinayet sanığına ağırlaştırılmış müebbet (2)
        Dilara'nın cinayet sanığına ağırlaştırılmış müebbet (2)
        Fırat Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi ve Hastanesi kapılarını açtı
        Fırat Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi ve Hastanesi kapılarını açtı
        Elazığ'da kayınpeder dehşeti: Tartıştığı damadını bıçakla ağır yaraladı Ela...
        Elazığ'da kayınpeder dehşeti: Tartıştığı damadını bıçakla ağır yaraladı Ela...
        Elazığ'da Dilara Günana'nın öldürülmesine ilişkin davada tutuklu sanığa ağı...
        Elazığ'da Dilara Günana'nın öldürülmesine ilişkin davada tutuklu sanığa ağı...
        Elazığ'da yaralı dağ keçisi için ekipler seferler oldu
        Elazığ'da yaralı dağ keçisi için ekipler seferler oldu