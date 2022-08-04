Elazığ'da inşası süren binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da inşaat halindeki binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Üniversite Mahallesi Yahya Kemal Caddesi üzerinde bulunan 9 katlı binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İnşaatta çalışanların durumu bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren çalışması sonucu söndürüldü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.