GÜNCELLEME - Elazığ'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 2 zanlı tutuklandı

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ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kent merkezinde meydana gelen çeşitli hırsızlık olaylarının faillerinin tespit edilip yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Bu kapsamda ekiplerce hırsızlık şüphelisi A.Ç. ve O.A. çalıntı motosikletle yakalandı.

A.Ç. hakkında 34, O.A. hakkında ise 32 suç kaydı bulunduğu belirlendi.

Şüpheli A.Ç'nin ayrıca 3 suçtan arandığı tespit edildi.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.

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