Elazığ'da pikap ve taksinin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

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ELAZIĞ (AA) - Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde, pikap ve taksinin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Elazığ-Bingöl karayolunun Çaybağı Köyü kavşağında, Cafer Çiftçi yönetimindeki 23 T 5517 plakalı taksi ile sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen yapı malzemeleri taşıyan pikap çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle devrilen pikaptaki yapı malzemeleri yola saçıldı.

Kazada sürücü Çiftçi ile 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla Kovancılar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Çiftçi, buradaki ilk müdahalenin ardından Fethi Sekin Şehir Hastanesine sevk edilirken hayatını kaybetti.



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