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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Elazığlı Buse'nin rüyalarını milli forma süslüyor

AA

Elazığlı Buse'nin rüyalarını milli forma süslüyor

ELAZIĞ (AA) - SUAT ÖZTÜRK - Elazığlı 15 yaşındaki kick boksçu Buse Özgür, rüyalarını süsleyen milli forma için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Yahya Kemal Beyatlı Lisesi 10. sınıf öğrencisi Buse Özgür, 5 yıl önce ailesinin tavsiyesiyle kick boksa başladı. Çalışmalarını Gençlik Spor Merkezi'nde sürdüren Buse, ocak ayında Ordu'da düzenlenen Türkiye Kick Boks Turnuvası'nda altın madalya kazandı.

Kocaeli'de 20-27 Haziran'da gerçekleştirilen Türkiye Kick Boks Şampiyonası'nda üçüncülük kürsüsüne çıkan Buse Özgür, milli takıma seçilerek Avrupa ve dünya şampiyonalarına katılmak için antrenörü Zelal Şengür eşliğinde her gün çift idman yapıyor.


- "Bayrağımızı dalgalandırmak istiyorum"

Buse Özgür, AA muhabirine, 5 yıldır sürdürdüğü kick boksun kendisi için bir yaşam biçimine dönüştüğünü söyledi.

Alanında iyi bir sporcu olmak için var gücüyle çalıştığını ifade eden Buse, "Ağır bir spor dalı olduğu için ilk başlarda çok zorlanıyordum. Hocamın yardımıyla kendimi geliştirdim. Bölgesel maçlarda dereceler elde etmeye başladım. Sürekli maçlara katılıyordum. Oynadıkça rakiplerimi daha iyi tanımaya başladım. Rakiplerimin her geçen gün benden çekindiğini fark ettim. Bu beni çok motive etti, hırslandırdı." diye konuştu.

Buse, çok önem verdiği antrenmanlarla kendisini günden güne geliştirdiğini belirtti. Yaz tatilini sporla değerlendirdiğini anlatan Buse Özgür, hedefinin milli takıma girmek olduğunu söyledi.

"Milli takıma seçildikten sonra bayrağımızı en güzel şekilde dalgalandırmak istiyorum." diyen Buse, bunun için sıkı çalıştığını ifade etti.


- "Başaracağıma inanıyorum"

"Bize de yol göster." diyen okuldaki arkadaşlarına da örnek olduğunu ifade eden Buse, bu durumun kendisini mutlu ettiğini, spora daha çok bağlanmasını sağladığını aktardı.

Buse, "Ülkemiz son yıllarda spor alanında çok ilerledi. Ben de bu alanda katkı sunmak istiyorum. Bunun için kendimi en iyi şekilde hazırlıyorum. Başaracağıma inanıyorum." dedi.

Antrenör Zelal Şengür ise Buse ile 5 yıldır çalıştıklarını anlatarak, şunları söyledi:

"Buse ara vermeden disiplinli bir şekilde çalışıyor. Bu çabasını gördüğüm için daha çok üstüne düşüyorum. Yetenekli bir sporcumuz. Geçmişte ağlayarak maça çıkan Buse, elde ettiği başarılardan sonra parmakla gösterilen bir sporcu konumuna geldi. Çok büyük yol kat etti. Bizim desteğimiz, kendi azmi ve yeteneğiyle daha da ilerleyeceğini düşünüyorum."


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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