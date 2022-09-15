Keban'da İlköğretim Haftası kutlandı

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ELAZIĞ (AA) - Keban ilçesinde İlköğretim Haftası dolayısıyla tören düzenlendi.



İlçe Milli Eğitim Müdürü Nurullah Emül ve okul müdürleri 15 Temmuz Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

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