Elazığ'da asayiş uygulamalarında yakalanan 19 kişi tutuklandı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da bir haftada düzenlenen asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 127 şüpheliden 19'u tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekiplerince kent merkezinde asayiş ve şok uygulaması gerçekleştirildi.
Ekipler, son bir haftada düzenlediği uygulamalarda çeşitli suçlardan 127 zanlıyı gözaltına aldı.
İşlemlerin ardından adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 19'u tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.
Uygulamalarda, 13 ruhsatsız tabanca, pompalı tüfek, 5 kurusıkı tabanca, 137 mermi, 19,3 gram esrar, 7 gram metamfetamin, 9 sentetik ecza maddesi ve çalıntı otomobil ele geçirildi.
Uygulama kapsamında kayıp olarak aranan 8 kişi bulundu.
Çalıntı otomobil sahibine teslim edildi.