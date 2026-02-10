Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri Haberleri

        GÜNCELLEME - Elazığ'da kaybolan 74 yaşındaki kişiyi arama çalışmaları sürüyor

        Elazığ'da kayıp başvurusu yapılan 74 yaşındaki İbrahim Kaya için başlatılan arama çalışmaları 3. gününde devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2026 - 17:03 Güncelleme: 10.02.2026 - 17:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        GÜNCELLEME - Elazığ'da kaybolan 74 yaşındaki kişiyi arama çalışmaları sürüyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Elazığ'da kayıp başvurusu yapılan 74 yaşındaki İbrahim Kaya için başlatılan arama çalışmaları 3. gününde devam ediyor.

        Merkez Esentepe Mahallesi'ndeki evinden 7 Şubat'ta ayrılan Kaya'dan haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        Bunun üzerine AFAD koordinasyonunda, UMKE ve İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince başlatılan arama çalışmaları 3'üncü gününde devam ediyor.

        AFAD Arama Kurtarma Şube Müdürü Süleyman Polat, yaptığı açıklamada, belediye, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Karayolları gibi kurumların yanı sıra sivil toplum kuruluşlarının da destek verdiği arama faaliyetlerini 103 kişiden oluşan ekiple sürdürdüklerini söyledi.

        İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı dalgıç ekiplerinin sulak alanlarda faaliyet yürüttüğünü anlatan Polat, jandarma iz takip köpeğinin de aramada yer aldığını dile getirdi.

        Polat, bugün ikiye ayırdıkları ekiplerin Fetih Ahmet Baba ve Aydıncık bölgelerinde çalışma yaptığını belirterek, "Dün yaklaşık 30 kilometreye yakın bir alan taramıştık. Bugün hedefimizde 10 kilometrelik alan var." ifadelerini kullandı.

        - "Temennimiz vatandaşımızı sağ salim bulmak"

        Vali Numan Hatipoğlu, arama çalışmalarının yürütüldüğü bölgeye gelerek, yetkililerden çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

        Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Hatipoğlu, arama çalışmalarının ilk andan itibaren kesintisiz bir şekilde sürdüğünü ifade etti.

        AFAD, emniyet ve jandarma ekiplerinin arama faaliyetine katıldığını anlatan Hatipoğlu, çalışmalarda iz takip köpeği ve dronların da yer aldığına işaret etti.

        Hatipoğlu, şunları kaydetti:

        "Şu an itibarıyla 139'un üzerinde personelimiz sahada görev yapıyor ancak henüz umut verici bir sonuca ulaşamadık. Vatandaşımızın yanında cep telefonu bulunmuyor ve genellikle çevrede dolaştığı biliniyor. Daha önce bulunduğu değerlendirilen alanların tamamı tarandı. Arama tarama faaliyetlerimiz geniş bir alanda sürdürülüyor. Bu kapsamda Keban Baraj Gölü'ne kadar olan sahada da taramalara başlanacak. Hava şartlarının elverişli olmasıyla birlikte İHA’larımızı da yeniden devreye alacağız. Çalışmalarımız aralıksız şekilde devam ediyor. Temennimiz vatandaşımızı sağ salim bulmak."​​​

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Mihalgazi Belediye Başkanı Akgün, gözyaşlarını tutamadı
        Mihalgazi Belediye Başkanı Akgün, gözyaşlarını tutamadı
        20 yıl önce Bilecik'te 3 kişi kaybolmuştu... Vahşet çiftliği!
        20 yıl önce Bilecik'te 3 kişi kaybolmuştu... Vahşet çiftliği!
        Önce çarptılar sonra saldırdılar!
        Önce çarptılar sonra saldırdılar!
        Dursun Özbek haklı çıktı!
        Dursun Özbek haklı çıktı!
        Tüm dünyada konuşuldu
        Tüm dünyada konuşuldu
        Güneş patlamaları neden arttı?
        Güneş patlamaları neden arttı?
        Süper Lig'de zirve ile dip arasında uçurum!
        Süper Lig'de zirve ile dip arasında uçurum!
        En az ve en çok boşanan şehirler
        En az ve en çok boşanan şehirler
        Marco Asensio'nun "Altın çağı"
        Marco Asensio'nun "Altın çağı"
        Erkan 16 yaşındaydı... Akranı tarafından av tüfeğiyle öldürüldü!
        Erkan 16 yaşındaydı... Akranı tarafından av tüfeğiyle öldürüldü!
        Eski hakemlerden flaş penaltı ve kırmızı kart yorumu!
        Eski hakemlerden flaş penaltı ve kırmızı kart yorumu!
        Bu hafta hava nasıl olacak?
        Bu hafta hava nasıl olacak?
        Bugün O gün! Erdem'in 8,5 yıllık bekleyişi sona erdi
        Bugün O gün! Erdem'in 8,5 yıllık bekleyişi sona erdi
        Polis yelekli infaz! İhanet iddiası kanlı bitti!
        Polis yelekli infaz! İhanet iddiası kanlı bitti!
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        İstanbul'da yaşayanlar aslen nereli?
        "Pişmanım"
        "Pişmanım"
        Araç kiralamaya yeni düzenleme geliyor
        Araç kiralamaya yeni düzenleme geliyor
        Belgeler Amerika'dan istifalar Avrupa'dan
        Belgeler Amerika'dan istifalar Avrupa'dan
        Kongre üyeleri Epstein belgelerinin sansürsüz halini inceledi
        Kongre üyeleri Epstein belgelerinin sansürsüz halini inceledi
        Z kuşağı sınıfta kaldı
        Z kuşağı sınıfta kaldı

        Benzer Haberler

        Elazığspor'da Fuat Bavuk kadrodışı bırakıldı
        Elazığspor'da Fuat Bavuk kadrodışı bırakıldı
        Elazığ'da asfalt yama uygulaması sürüyor
        Elazığ'da asfalt yama uygulaması sürüyor
        Koruyucu aile hizmet modeli sağlık çalışanlarına tanıtıldı
        Koruyucu aile hizmet modeli sağlık çalışanlarına tanıtıldı
        Elazığspor ile Elazığ MEM arasında işbirliği protokolü
        Elazığspor ile Elazığ MEM arasında işbirliği protokolü
        Elazığ'da 4 gündür kayıp; 103 kişiden oluşan ekip her yeri arıyor
        Elazığ'da 4 gündür kayıp; 103 kişiden oluşan ekip her yeri arıyor
        Jandarmanın iz takip köpeği "Salkım" kayıp şahıs için sahada "Salkım", elbi...
        Jandarmanın iz takip köpeği "Salkım" kayıp şahıs için sahada "Salkım", elbi...