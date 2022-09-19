Baskil Kaymakamı Kundakçı'dan 19 Eylül Gaziler Günü mesajı

ELAZIĞ (AA) - Baskil Kaymakamı Ömer Tuğrul Kundakçı, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.



Kundakçı mesajında, Türk milleti için ölüm kalım mücadelesi olan Sakarya Meydan Muharebesinin kazanılmasının ardından 19 Eylül 1921 tarihinde, TBMM tarafından Mustafa Kemal Atatürk'e "mareşal" rütbesi ve "gazilik" unvanı verildiğini belirtti.



Gazilerin fedakarlıklarıyla ülkeye şanlı zaferler ve kahramanlıklarla dolu bir geçmiş armağan ettiğini kaydeden Kundakçı, "19 Eylül Gaziler Günü'nü kutluyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor, hayatta olan gazilerimize sağlık ve huzur dolu bir ömür diliyorum." ifadelerini kullandı.







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