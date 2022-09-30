Elazığ'da "4. Geleneksel Salçalı Köfte Festivali" başladı

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ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da düzenlenen "4. Geleneksel Salçalı Köfte Festivali" başladı.

Lokantacılar ve Tatlıcılar Esnaf Odası Başkanlığınca, Elazığ Valiliği ile Elazığ Belediyenin destekleriyle Valilik Meydanı'nda düzenlenen festivalde vatandaşlar stantları gezerek köfte ekmek ile yöresel ürünlerden tattı.

Lokantacılar ve Tatlıcılar Esnaf Odası Başkanı Zülfü Tarhan, gazetecilere, bu yıl köfte ekmek festivalinin dördüncüsünü gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Festivalle salçalı köfteyle diğer yöresel ürünlerin tanıtımını yaptıklarını ifade eden Tarhan, şöyle konuştu:

"Elazığ'ı ve mutfağını dışarıya tanıtmak dışarıdan insanların ilgisini Elazığ mutfağına çekmek adına bu festivalleri düzenliyoruz. Stantlarımızı kurduk. Elazığ kültürü adına yöresel ürünlerimiz ve yemeklerimizi bu alanda tanıtıyoruz. Orcik, pestil, badem şekeri, vişne dondurması, taş ekmeği, içli köftesi, Harput köftesine kadar bütün yöresel ürünlerimizi yöresel değerlerimizi bu alanda üç gün boyunca tanıtacağız."

Köfteci Hamit Tatan da festivale ilginin iyi olduğunu belirtti.

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