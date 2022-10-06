Elazığ'da 1442 üreticiye yüzde 75 hibeli tohum desteği verildi

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ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi" kapsamında 1442 üreticiye yüzde 75 hibeli tohum desteği verildi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü kampüs alanında düzenlenen programda, sertifikalı tohum kullanımını teşvik etmek amacıyla 1442 üreticiye yüzde 75 hibeli arpa, buğday, mercimek ve sarımsak tohumu dağıtıldı.

Vali Ömer Toraman, programda yaptığı konuşmada, Elazığ'ın her alanda gelişip ilerlemesi ve ülke ekonomisine katkı sağlaması için çalıştıklarını söyledi.

Tarımsal anlamda kuru tarımın yanında sulu tarım yapılan yerleri de önemsediklerini ifade eden Toraman, sulu tarım yapılan yerlerde katma değer ve gelirin dönüm ve birim başına daha yüksek olduğunu belirtti.

Bu çerçevede DSİ'nin çok büyük tarımsal sulama projesi yürüttüğünü anlatan Toraman, sulama projelerinin devreye girmesiyle ildeki sulanabilir arazilerden daha fazla yararlanma ve daha fazla gelir elde etme imkanına kavuştuklarını kaydetti.

Tarım ve Orman Bakanlığının her zaman çiftçinin yanında olduğunu aktaran Toraman, şöyle konuştu:

"Bakanlığımız bütün çiftçilerimizin girdilerine, maliyetlerine vakıf. Taban fiyatları olan yerlerde de bunu göz önünde bulundurarak açıklama yapıyor. Taban fiyatları yapılan bütün ürünlerde genel bir memnuniyet var. En son şeker pancarı fiyatları da açıklandı. Ton başına 1400 ve 50 lira prim de dikkate alındığında 1450 liralık bir fiyat açıklandı. Bu projeye destek veren bakanlığına müteşekkiriz."

Projenin amacının Elazığ'da sertifikalı tohumu teşvik etmek olduğunu bildiren Toraman, projeyle 1442 çiftçiye ulaştıklarını, tohumların 17 bin dönümlük alanda ekileceğini bildirdi.

Toraman, "Yaklaşık 370 ton tohum toprakla buluşacak. Hibe destekleri çiftçimizin maliyetlerini düşürmek, onları teşvik etmek ve onların yanında olduğumuzu hissettirmek için önemsediğimiz projelerdir." ifadelerini kullandı.

Tarım ve Orman İl Müdürü Ali Kılıç, tarım arazilerinin ekilmesi ve kamu kaynağının verimli bir şekilde kullanılmasının öncelikleri arasında yer aldığını belirtti.

Tarımsal üretim alanlarının geliştirilmesi çerçevesinde Elazığ'da yüzde 75'i bakanlık destekli tohum dağıtımını gerçekleştirdiklerini aktaran Kılıç, "1442 çiftçimize tohumlarını teslim edeceğiz." dedi.





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