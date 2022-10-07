Elazığ'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

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ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 31 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kent genelinde uyuşturucu imal ve ticaretini yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, kent genelinde son bir hafta içinde belirlenen adreslere düzenledikleri operasyonlarda 31 şüpheliyi yakaladı.

Operasyonda, 5,49 gram metamfetamin, 4,56 gram kubar esrar, 2,65 gram toz esrar, 5,01 gram eroin, 9 adet sentetik hap ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 28 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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