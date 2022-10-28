Baskil Kaymakamı Kundakçı, esnafı ziyaret etti

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ELAZIĞ (AA) - Baskil Kaymakamı Ömer Tuğrul Kundakçı, esnafı ziyaret etti.

Kaymakam Kundakçı, ziyarette esnafın sorunlarını dinledi.



Esnaf ziyaretlerini önemsediklerini kaydeden Kundakçı, "Esnafı ziyaret ederek sorun ve talepleri dinleyip, çözüm konusunda yardımcı olmaya çalışıyoruz. Esnafımızın misafirperverliğine çok teşekkür ederim. Tüm esnafa hayırlı ve bol kazanç dilerim." dedi.



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