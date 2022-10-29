29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

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ELAZIĞ (AA) - 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Keban ilçesinde düzenlenen törenlerle kutlandı.



Keban ilçesinde spor salonunda düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.



Kaymakam Hasan Akbulut ve Belediye Başkanı Fethiye Atlı, vatandaşların ve öğrencilerin bayramını kutladı.

Kaymakam Akbulut'un günün anlam ve önemine ilişkin konuşmasının ardından öğrenciler şiirler okudu, öğrenciler çeşitli gösteriler sundu.



Törende, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla ilk ve orta dereceli okullar arası düzenlenen "Cumhuriyet ve Atatürk" konulu resim, şiir ve kompozisyon dallarında düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüller verildi.



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