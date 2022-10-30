Elazığ'da sahte para operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı

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ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da sahte para operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yapılan risk analizi çalışmaları neticesinde İstanbul'dan Elazığ'a gelen bir otomobilde şüphe üzerine arama yaptı.

Aramada, aracın iç kısmına yapılmış gizli bölmede sahte 100 liralık 938 banknot ele geçirildi.

Araçtaki şüpheliler M.C.A. (26), N.K. (19) ve G.G. (24) ile onlarla irtibatlı olduğu tespit edilen E.D. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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