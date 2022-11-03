Keban sulama suyu projesinde çalışmalar başladı

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ELAZIĞ (AA) - Keban ilçesinde sulama suyu projesinde çalışmalar başladı.

Keban Belediye Başkanı Fethiye Atlı, ilçede sulama suyu ihalesinin sonuçlandığını ve çalışmalara başlandığını belirtti.



Önümüzdeki yıl bahçe sulama probleminin kalmayacağını aktaran Atlı, "Emeği geçen herkesten Rabbimiz razı olsun. İlçemize hayırlı olsun." dedi.



Devlet Su İşleri 9. Bölge Müdürlüğü tarafından ihale sürecinin bitmesinin ardından başlanılan çalışmada, Keban Barajı cebri boruda alınacak su ile ilçe merkezinde sulama suyu sorunu giderilecek.







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