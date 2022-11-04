Elazığ Tarım ve Orman Müdürlüğü 2022-2023 yılı stratejik planını açıkladı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ Tarım ve Orman Müdürlüğü, tarımsal üretimin sürdürülebilirliğine ve gelişimine rehberlik edecek 2022-2023 yılı stratejik planını açıkladı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Ali Kılıç, düzenlediği basın toplantısında, kurum tarafından yaklaşık 6 ay süren çalışmalar sonucunda hazırlanan ve kitapçık haline getirilen 2022-2023 yılı stratejik eylem planını anlattı.

Kılıç, yapılan çalışmayla kentin tarımsal potansiyelini analiz ederek uzun vadede sürdürülebilir bir tarım politikasını, tarımda ve hayvancılıkta yenilikçi uygulamaları ve organik tarım uygulamalarını en iyi şekilde üreticinin istifadesine sunabilmek için stratejik plan hazırladıklarını belirtti.

Stratejik planda hayvansal ve tarımsal üretimin arttırılması, mera ıslahı, sertifikalı tohum kullanımı, birim alandaki verimin arttırılması, çiftçi örgütlenmelerinin daha aktif kullanılması gibi konuları içeren faaliyetleri ortaya koyduklarını ifade eden Kılıç, bu kapsamda 7 stratejik alan, 7 amaç ve buna bağlı 66 faaliyet alanı belirlediklerini vurguladı.

Kılıç, "İlimize özgü ekonomik değeri yüksek olan ürünlerin üretim alanlarını ve miktarlarını arttırmak temel hedeflerimizden biri. Bu konuda badem, şeker pancarı, kayısı, üzüm olsun üretim alanlarını genişletmek ve geliştirmek, verimi arttırıcı tedbirler almak hazırladığımız stratejik plan içerisinde yer alıyor. Meralar, hayvancılıkta önemli bir potansiyeli olan ilimizin kaba yem açığını kapatan en önemli unsurlardan biri. Fakat meralarla ilgili çalışmaların bugüne kadar tespit, tahdit ve tahsis işlemleri olarak yapıldığını ve ağır bir şekilde ilerlediğini görmüştük. İnşallah yıl sonuna kadar tahsis işlemi ile ilgili miktarı 38 bin hektardan 100 bin hektara çıkaracağız." dedi.

Kılıç, stratejik plan kapsamında gıda arzı ve gıda güvenliğinin sağlanmasına yönelik boş arazilerin tarıma kazandırılması, tarımsal üretimin arttırılması, gıda israfının önlenmesi, tarımsal ve hayvansal hastalıkların önlenmesine yönelik çalışmalara devam edeceklerini dile getirdi.

Geven balıyla öne çıkan Elazığ'ın arıcılık da önemli bir sektör haline geldiğini, bunun geliştirilmesi noktasında kurum bünyesinde bir birim oluşturacaklarını aktaran Kılıç, şöyle devam etti:

"Su üretimi de Elazığ için çok önemli, bunu arttırmak için sadece Keban Barajında değil, Beyhan ve Özlüce Barajlarında da ciddi şekilde üretim alanlarımız faaliyete geçiyor. Bu yeni işletmelerle birlikte ilimizdeki su ürünleri üretim kapasitesinin yakın zamanda 50 bin tonları göreceğine inanıyoruz. Yine çevremizdeki doğal kaynaklarımızın balıklandırılması önemli hususlardan bir tanesi. Bununla yerelde yetiştiricilik yapan kardeşlerimiz kadar, sportif ve amatör olta balıkçılığı ve ticari avcılık yapan kardeşlerimizi de desteklemiş oluyoruz."

- "İlimizdeki tarımsal faaliyetlerin geleceğine rehberlik ve öncülük edecek"

Kılıç, özellikle kadınların ve gençlerin tarımsal üretime kazandırılması, kırsaldaki yaşam konforunun arttırılması ve tarımsal üretimle iştigal eden üretici örgüt modellerinin daha aktif hale getirilmesi noktasındaki çalışmalara da ağırlık vereceklerini kaydetti.

Kent genelindeki tarım arazilerinde yaptıkları toprak analizleri ile üreticinin nerede hangi ürünü ekmesi gerektiğine karar vererek daha fazla kazanç elde etmeleri noktasında da rehberlik edeceklerini vurgulayan Kılıç, şunları söyledi:

"Bu stratejik plan ilimizdeki tarımsal faaliyetlerin geleceğine rehberlik ve öncülük edecek, çiftçilerimize bundan esinlenerek hazırlayacakları ve yapacakları projelerde bir kaynak olacaktır. Bu anlamda sayın Bakanımızın da ifade etmiş olduğu gibi tarımsal üretimde, tarım alanlarımızda artık çiftçimizin parsel parsel ürününü takip etmek ve rehberlik etmek zorundayız. Bunu daha dijital hale dönüştürme noktasında da çalışmalarımız var ama tarımsal üretimin artışını sağlayabilmek için bir plan dahilinde bunu yürütmemiz gerekiyor."

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