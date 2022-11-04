Elazığ'da kız arkadaşını bıçaklayan doktorun 20 yıla kadar hapsi istendi

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ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da tartıştığı kız arkadaşını bıçakladığı gerekçesiyle tutuklanan anestezi doktoru S.B. hakkında "Kadına karşı öldürmeye teşebbüs" suçundan 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı, Dilan T'nin, şüpheli S.B tarafından hayati tehlike oluşturacak şekilde vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanması ve darbedilmesiyle ilgili yürüttüğü soruşturmayı tamamladı.

Elazığ 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede tutuklu sanık S.B hakkında "Kadına karşı öldürmeye teşebbüs" suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

İddianamede, olayda yaralanan Dilan T. için Fırat Üniversitesi Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanlığı tarafından düzenlenen raporda, yaralanmasının kişinin yaşamını tehlikeye sokan bir duruma neden olduğunun belirtildiği kaydedildi.

Olay yeri inceleme raporu ve olay yeri fotoğrafların incelendiği, yatak odası ve mutfakta Dilan T'ye ait olduğu değerlendirilen yumaklar halinde kadın saç teller ile yer döşemelerinde, mutfak dolaplarında, duvarlarda ve perdede kan lekelerinin bulunduğu ifade edildi.

İddianamede, şüpheli S.B'nin kız arkadaşı Dilan T'yi teslim ettiği bıçak ile hayati bölgesinden öldürme kastı ile yaralamak suretiyle "kadına karşı öldürmeye teşebbüs" suçunu işlediği, her ne kadar şüphelinin alınan ifadesinde ilk olarak bıçakla kendisine saldıranın Dilan T. olduğunu ve kendisine yönelik hakaretlerinden dolayı sinirlenerek bıçağı eline aldığını beyan etmiş olsa da haksız tahrik hükümlerinden yararlanmak için yapılan savunmasına itibar edilmeyeceğine yer verildi.

Sanık S.B. hakkında 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanması talep edildi.

- Olay

Yenimahalle'de 23 Temmuz'da evde tartıştığı erkek arkadaşı anestezi doktoru S.B. tarafından kol, bacak ve sırt bölgesinden bıçaklanıp, aldığı darbeler sonucu vücudunda morartı oluşan Dilan T, Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı.

Olayın ardından polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli S.B, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.



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