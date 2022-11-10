Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

ELAZIĞ (AA) - Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 84'üncü yılında, Baskil ilçesinde törenle anıldı.
Baskil Vakıfbank İlkokulundaki Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törende anıta çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Törene, Baskil Kaymakamı Ömer Tuğrul Kundakçı, Belediye Başkanı İhsan Akmurat, kurumların temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
Baskil Şakir Benzeş Kültür Merkezi konferans salonunda devam eden programda günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar yapıldı.
Öğrenciler oratoryo gösterisi sundu.