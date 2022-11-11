Keban'da Milli Ağaçlandırma Günü'nde fidanlar toprakla buluşturuldu

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ELAZIĞ (AA) - Keban ilçesinde "11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü" dolayısıyla fidan dikimi yapıldı.

Keban ilçesinde Nimri Dağı'nda gerçekleştirilen fidan dikimi etkinliğine, Belediye Başkanı Fethiye Atlı, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Erdoğan Hanay, İlçe Emniyet Müdür Vekili Yaşar Kılıç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Nurullah Emül, kurum ve kuruluşların müdürleri, sivil toplum kuruluş temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.



Keban Orman İşletme Şefi Ömer Şerbet, ülkede orman sevgisini geliştirmek ve toplumun bütün kesimlerinin çevreye olan duyarlılığını arttırmak amacıyla fidanları toprakla buluşturacaklarını söyledi.



Daha sonra programa katılanlar 1000 sedir ağacı fidanını dikti.



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