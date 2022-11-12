Elazığ'da 116 kişi hafızlık eğitimini tamamladı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da hafızlık eğitimini tamamlayan 116 öğrenci icazet merasiminde belgelerini aldı.

İl Müftülüğüne bağlı Kuran kurslarında öğrenim gören ve hafızlığını tamamlayan öğrenciler için İzzetpaşa Camisi'nde tören düzenlendi.

İl Müftüsü Selami Aydın, burada yaptığı konuşmada, öğrencilerin Kuran'ı ezberleyerek çok önemli bir işi başardıklarını söyledi.

Hafızlık belgesi almaya hak kazanan gençleri tebrik eden Aydın, "116 hafızımızın yetişmesinde emeği olan hocalarımıza, yöneticilerine, bu kurslarımıza katkı sağlayan vakıflarımıza, derneklerimize, hafızlarımızın anne babalarına çok teşekkür ediyorum." dedi.

Törene, Vali Ömer Toraman, AK Parti Elazığ Milletvekili Metin Bulut, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.