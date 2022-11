MHP Genel Başkanı Bahçeli, Elazığ mitinginde konuştu: (1)

ELAZIĞ (AA) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Kötü niyetli hiç kimse boş hayale kapılmasın, boşuna heves etmesin. Çünkü Cumhur İttifakı alayına birden göğüs germeye ve kirli oyunlarını birer birer bozmaya muktedirdir" dedi.

Bahçeli, partisince Elazığ'daki İstasyon Meydanı'nda, "2023'e Doğru: Aday Belli, Karar Net" temalı açık hava toplantıları kapsamında gerçekleştirdiği mitingde yaptığı konuşmada, kentte bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

"Yolu doğru olanın yükü ağır olsa da bu yükü imanla ve iştahla kaldırdık, kaldırıyoruz. Doğru duvarın yıkılmayacağını çok iyi biliyoruz" diyen Bahçeli, "Attığımız her adım umut doludur. Söylediğimiz her söz saygı ve sevgiyle dolguludur. Kökeni, yöresi, mezhebi ve anasının dili ne olursa olsun milli ve manevi değerlerin ortak paydasında yerini alan her insanımız bizim kardeşimiz, Türk milletinin özbeöz evladıdır. Kardeşlik hukuku kalleşlik fermanını yırtıp atacaktır. Hiçbir şer odak aramızı açamayacaktır. Hiçbir mihrak aramıza giremeyecektir." ifadesini kullandı.

- "Demokratik hesap günü ufukta görülmektedir"

Bahçeli, 2023 yılının Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yıl dönümü, "Lider Ülke Türkiye"nin önsözü ve önyüzü, 13'üncü Cumhurbaşkanı ile 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinin yapılacağı demokrasi ve sandık yılı olacağını söyledi.

Adaylarının belli, kararlarının net olduğunu kaydeden MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır" dedi.

Bahçeli, "Kötü niyetli hiç kimse boş hayale kapılmasın, boşuna heves etmesin. Çünkü Cumhur İttifakı alayına birden göğüs germeye ve kirli oyunlarını birer birer bozmaya muktedirdir. Artık 2023 seçimlerine az bir süre kalmıştır. Kader anı yaklaşmaktadır. Demokratik hesap günü ufukta görülmektedir." diye konuştu.

Hedeflerinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açık ara farkla tekrar Cumhurbaşkanı seçilmesi, TBMM'de milletvekili sayısı ve siyasal destek itibariyle çok güçlü bir Milliyetçi Hareket Partisi grubunun ve Cumhur İttifakı'nın ortaya çıkması olduğunu aktaran Bahçeli, "Türk milletine yeni bir anayasa kazandırmak için Cumhur İttifakı olarak Meclis'te nitelikli çoğunluğa ulaşmamız lazımdır. Amacımız budur, arzumuz budur, arayışımız buna yöneliktir" dedi.

- "Türkiye'nin kuyusunu kazanlara tahammülümüz çoktan bitmiştir"

"Türkiye'yi yabancı ülkelerde şikayet edip adeta düşman sevindiren yüzsüzlerle ortak bir geleceğimiz yoktur." diyen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Türkiye'nin kuyusunu kazanlara tahammülümüz çoktan bitmiştir. CHP Genel Başkanı selin içinde sürüklenen bir kütüğe dönüşmüştür. Eylemleriyle beslediği, fıtratıyla bilediği siyasi nefretini Türkiye'ye karşı silah gibi kullanmaya başlamıştır. PKK'ya kol kanat gerip arka çıkan Kılıçdaroğlu'dur. FETÖ'yü aklama sözü veren Kılıçdaroğlu'dur. Terörle mücadeleye karşı çıkan Kılıçdaroğlu'dur. Yalan üstüne yalan söyleyen Kılıçdaroğlu'dur.

Bu Kılıçdaroğlu yönetimindeki CHP uçurumun kenarındadır. Aynı zamanda Türkiye'nin huzur ve güvenliğini de tehdit etmektedir. Londra'ya giderken 'temiz para bulacağım' dedi. Bu şaibeli yolculuğa çıkmadan evvel Türkiye'yi uyuşturucu ticareti yapmakla suçladı. Askerimize ve polisimize en hayasız iftiraları reva gördü. Cari açığın uyuşturucu paralarıyla kapatıldığını vicdanı sızlamadan telaffuz etti. Ülkemizin gri listede olduğunu utanmadan iddia etti. Asıl bu listede bulunan Birleşik Krallık'tan haberi olmadığını da cahilce söyledi. Kılıçdaroğlu ve CHP yönetiminin Türkiye alerjisi tamir ve tedavi edilemeyecek boyutlardadır."

- "Kılıçdaroğlu, CHP'yi tanınmaz hale getirmiştir"

"Dünyanın hangi medeni ve gelişmiş ülkesinde kendi devletini suçlayan, milletine sırtını dönen bir muhalefet vardır?" diye soran Bahçeli, konuşmasına şöyle devam etti:

"Dünyanın neresinde Kılıçdaroğlu gibi bir muhalefet partisi başkanı bulunmaktadır? Türkiye karşıtları Kılıçdaroğlu'nu kafese sokmuş, ele geçirmiş, boyunduruk altına almıştır. Atatürk'ün kurduğu parti rehin ve işgal edilmiştir. CHP, kuruluş çizgisinden bütünüyle uzaklaşmıştır. Kılıçdaroğlu, CHP'yi tanınmaz hale getirmiştir. Terörist Demirtaş'a özgürlük isteyen CHP yönetimidir. Soros'çu Osman Kavala'ya avukatlık yapan CHP yönetimidir. HDP'ye bakanlık vaadinde bulunan CHP yönetimidir. Türkiye düşmanlarıyla düşüp kalkan CHP yönetimidir. Milli haklarımıza, egemenlik hukukumuza dört bir koldan saldıran da bugünkü CHP yönetimidir."

Devlet Bahçeli, milletin önünde ve üstünde hiçbir gücün olmadığına işaret ederek, " şu değerlendirmelerde bulundu:



Kılıçdaroğlu ve zilletin diğer ortaklarının dış güçlerden icazet beklentileri rezalettir, düpedüz teslimiyetçiliktir. Biz binlerce kilometre uzaklıktaki bir benzinlikte Türkiye'nin siyasi ve yönetim geleceği hakkında alçak kurguların yapıldığı hamburgerli masalara oturmadık, Allah muhafaza, oturmayı aklımızdan dahi geçirmedik. Onlar ABD'ye gider, biz Elazığ'ın huzurundayız. Onlar Birleşik Krallık'ta sokağa düşer, biz Adıyaman'ın kalbindeyiz. Onlar zalimlerden medet umar, biz Diyarbakır'ın yüreğindeyiz. Onlar kapı kapı gezer, biz Malatya'nın gözündeyiz. Onlar muhannete minnet eder, biz Tunceli'nin gönlündeyiz. Biz Milliyetçi Hareket Partisi'yiz, Cumhur İttifakı'yız, hep birlikte Türkiye'yiz, Türk milletiyiz."

(Sürecek)

