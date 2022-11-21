Elazığ'da kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

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ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da düzenlenen operasyonda, gümrük kaçağı 315 çift spor ayakkabı ve 10 mont ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında 2 şüphelinin kente kaçak giyim malzemesi getireceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.



Takibe alınan şüphelilerin bulunduğu araç kentin girişinde durduruldu.



Araçta yapılan aramada, gümrük kaçağı 315 çift spor ayakkabı ile 10 mont ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

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