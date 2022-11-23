Kamu Başdenetçisi Malkoç, Elazığ'da gazetecilerle bir araya geldi:

ELAZIĞ (AA) - Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç (Ombudsman), kurumlarına yapılan başvurularla ilgili başvuru tarihinden itibaren en geç 6 ay içinde karar verdiklerini söyledi.



Malkoç, Elazığ'da bir otelde gazetecilerin katılımıyla düzenlenen programda, Düzce'de meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Yarın kutlanacak Öğretmenler Günü dolayısıyla da tüm öğretmenlerin gününü tebrik eden Malkoç, şöyle konuştu:

"Özellikle de terörün katlettiği öğretmenlerimiz, şehitlerimiz var, bir Aybüke öğretmeni, bir Necmettin öğretmeni unutmak mümkün değil. Önceki gün yine teröristlerin uzaktan attığı füzeyle Türkiye'nin bir uç noktasında şehit olan Ayşenur öğretmenimize de cenabı Allah'tan rahmet diliyoruz. Özellikle fedakarlığı gurur verici ve göz yaşartıcı, çocukları sığınağa indiriyor, acaba sınıfta başka çocuk var mı diye kontrole gittiğinde maalesef bu feci olayla karşılaşıyor. Türkiye'de eğitim konusunda son yıllarda çok büyük mesafeler alındı. Derslik sayısı arttı ve adeta öğretmeler ordusu oluştu. Özel okullardaki öğretmenleri de sayarsak kamuda çalışanlarla birlikte 1,5 milyon öğretmenimiz oldu, bu olağanüstü bir rakam. Derslik, okul, sınıflardaki öğrencisi sayısı hakikaten dünya standartlarında, inşallah daha iyisini yapacağız."

Türkiye'de anayasada ve yasalarda bulunan hak ve özgürlüklerin bugün Avrupa'nın birçok ülkesinden daha ileri düzeyde olduğunu kaydeden Malkoç, anayasada belirtilen hak ve özgürlüklerin kullanılması için kurulan mekanizmaların toplumun yeterince tanımadığını söyledi.

Kurumun çalışmaları hakkında bilgi veren Malkoç, şunları kaydetti:



"Bunu başarabilirsek, şikayet ettiğimiz konuların bir çoğunun kendiliğinden düzeleceğine biz şahidiz, görüyoruz ve yaşıyoruz. Kamu hizmeti veren kurumlardaki yöneticilerin hukukun üstünlüğü konusunda, hakkaniyet, adalet ve insan hakları konusunda daha duyarlı olmalarını temin etmek ve hukukun üstünlüğü konusunu bir kültür haline getirmek; işte Kamu Denetçiliği Kurumu, Anayasa ve 6328 Sayılı Kanun'da kendisine verilen görevleri ifa ederken aynı zamanda da bu konuları topluma aktarmak, bu konuda halkın daha aktif olması ve var olan mekanizmaları iyi kullanması için belli çalışmalar yapmaktadır."

Malkoç, yapılan şikayetler doğrultusunda kurumun şikayeti incelediğini, araştırdığını, idareden bilgi ve belge toplandığını anlattı.

Gerektiğinde kurumun şikayete ilişkin keşif ve bilirkişi incelemesi yaptığını, şahitleri dinlediğini ve bu doğrultularda da kararını verdiğini aktaran Malkoç, şöyle devam etti:

"Adalete erişmede üç unsur önemli. Bunlar kolay başvuru, başvurunun ucuz veya bedava olması ve kararın hızlı çıkması. Kamu Denetçiliği Kurumunun temelini oluşturan 6328 Sayılı Yasa düzenlenirken başvurunun çok kolay olması öngörülmüş, şekil ve şartların bir kısmı ortadan kaldırılmış. İnsanımız derdini anlatsın, hangi kurumda hangi sıkıntısı var onu anlatsın. Adı, soyadı ve imzası olsun gerisini biz tamamlıyoruz. Başvuru, harç, pul, şahit, bilirkişi parası almıyoruz, hepsini karşılıyoruz. Yapılan başvurularda, başvuru tarihinden itibaren en geç 6 ay içinde karar veriyoruz."





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.