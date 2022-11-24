Keban Belediye Başkanı Atlı, okulları ziyaret etti

ELAZIĞ (AA) - Keban Belediye Başkanı Fethiye Atlı, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla okulları ziyaret etti.



Atlı, okulları ziyaretinde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla öğretmenlere çeşitli hediyeler verdi.

Dünyanın her yerinde öğretmenlerin en fedakar ve saygıdeğer insanları olduğunu kaydeden Atlı, "Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere görevleri başındayken şehit olan bütün öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. İlçemizde görev yapan öğretmenlerimizi günlerini kutlamak için ziyaret ettik." dedi.

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