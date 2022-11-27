Elazığ'da baraj gölünde kaybolan balıkçının cesedi bulundu

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ELAZIĞ (AA) - Elazığ'ın Baskil ilçesinde dün teknesiyle açıldığı Karakaya Baraj Gölü'nde kaybolan balıkçının cesedine ulaşıldı.

İmikuşağı köyü mevkisinden ağları gerdirmek için teknesiyle baraj gölüne açılan ve kaybolan 2 çocuk babası Zeynel Abidin İnal'ın cesedi arama çalışmaları sonucu gölün yaklaşık 13 metre derinliğinde bulundu.

İnal'ın cesedi, otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna götürüldü.

Elazığ'ın Baskil ilçesinde Zeynel Abidin İnal, teknesiyle İmikuşağı köyü mevkisinden teknesiyle baraj gölüne açılmış, İnal'dan haber alamayan ailesi, balıkçının arkadaşlarından yardım istemişti.

Olay yerine giden İnal'ın arkadaşları, kıyıya vurmuş tekneyi görmüş, durumun yetkililere bildirilmesi üzerine jandarma ve AFAD ekipleri ile İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliğine bağlı dalgıç ekiplerce kayıp balıkçının bulunması için arama çalışması başlatılmıştı.



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