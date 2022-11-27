Elazığ'da otomobilden açılan ateş sonucu 1 kişi yaralandı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da bir otomobilden açılan ateş sonucu yaralanan kişi, tedavi altına alındı.
İzzetpaşa Mahallesi Mehmetçik Sokak'ta ilerleyen bir otomobilde bulunan kimliği belirsiz kişi veya kişilerce yolda yürüyen T.K'ye pompalı tüfekle ateş açıldı.
Saçmaların isabet etmesi sonucu T.K, yaralandı.
T.K, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis ekipleri olayın ardından kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.