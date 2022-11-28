Elazığ'da, Ahıska Türkleri'nin sürgün edilişinin 78. yılı anıldı

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ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da İl Müftülüğünce, Ahıska Türkleri'nin ana vatanlarından sürgün edilişinin 78. yılı nedeniyle anma programı düzenlendi.

Müftülükte Edibecan Konferans Salonu'nda düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından mevlit okundu, şiirler seslendirildi.

İl Müftüsü Selami Aydın, Ahıska Türklerinin Sovyetler Birliği döneminde Stalin tarafından 14 Kasım 1944'te, bugün Gürcistan sınırları içinde kalan Ahıska bölgesinden sürgün edildiğini belirterek, binlerce Ahıska Türkü'nün açlık, soğuk ve hastalık nedeniyle yolculuk sırasında hayatını kaybettiğini söyledi.

Aydın, şunları kaydetti:

"Burada olmamızın amacı 78 yıl önce soydaşlarımıza yapılan haksızlığı unutmadığımızı bildirmektir. Ahıska Türkleri, dünyanın farklı ülkelerinde vatansız, özlük hakları olmadan, yaşamını idame ettirmektedir. Sürgün esnasında hayatını kaybedenleri rahmetle anıyoruz. Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle Elazığ'a gelen kardeşlerimizin hep yanında olduk. Valilik öncülüğünde buradaki kardeşlerimize hizmet sunduk."

Programda konuşan Ahıska Türkleri de sürgün nedeniyle yaşanan mağduriyetleri anlattı.

Programa, Müftülük personeli ve vatandaşlar da katıldı.

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