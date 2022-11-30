Elazığ'da bir gencin öldürülmesine ilişkin 5 zanlı tutuklandı

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ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden gencin ölümüne ilişkin gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

Yaşadığı apartmanın önünde dün silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren Furkan N'nin (18) ölümüyle ilgili gözaltına alınan M.E.K, A.G, M.E, U.G. ve N.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

İzzetpaşa Mahallesi Uzun Şeftali Sokak'ta ikamet eden Furkan N. (18), yaşadığı apartmanın önünde dün silahlı saldırıya uğramış, kaldırıldığı Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Polis ekipleri, olayın ardından silahlı saldırıyı gerçekleştiren zanlının da bulunduğu 5 şüpheliyi gözaltına almıştı.

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