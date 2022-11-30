Elazığ'da fünyeyle patlatılan şüpheli çantadan bebek bezi ve giysi çıktı

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ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da kaldırıma bırakılan şüpheli çantadan bebek bezi ve giysi çıktı.

Malatya Caddesi'nde kaldırımın üzerinde şüpheli bir çanta görenler durumu polise bildirdi.

Bölgeye gelen polis ekipleri çantanın bulunduğu alanı güvenlik şeridine aldı.

Bomba imha uzmanı tarafından fünyeyle patlatılan çantadan bebek bezi ve giysi çıktı.



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