Elazığ'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

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ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da çıkan silahlı kavgada yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırıldı.



Alınan bilgiye göre, Nailbey Mahallesi'ndeki bir iş yerinde bazılarının kimlikleri henüz tespit edilemeyen kişiler arasında silahlı kavga çıktı.

Kavgada A.D.A. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis ekipleri kavgaya karışanları yakalamak için çalışma başlattı.





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