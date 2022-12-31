TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Turan, Keban ilçesinde kütüphane kurdu

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ELAZIĞ (AA) - Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, babası Bektaş Turan adına Elazığ'ın Keban ilçesindeki bir okula kütüphane kurdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan öncülüğünde başlatılan, Milli Eğitim Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle yürütülen "Kütüphanesiz Okul Kalmasın Projesi" çerçevesinde kurulan Musa Coşkun Ortaokulu'ndaki Bektaş Turan Kütüphanesi hizmete açıldı.

Kütüphanede güncel, Türk ve dünya klasiklerinden oluşan 1000 kitap yer alıyor.

Musa Coşkun Ortaokulu Müdürü Mustafa Tuncay, kütüphanenin kurulmasından dolayı Turan'a teşekkür etti.

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