Elazığ'da evden hırsızlık yaptığı öne sürülen şüpheli yakalandı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da ikametten hırsızlık yaptığı iddiasıyla bir zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Sürsürü Mahallesi'nde bir evden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma yaptı.
Araştırma sonucu kimliği tespit edilen zanlı Y.A. (42), düzenlenen operasyonla yakalandı.
Zanlının adresinde yapılan aramada, pompalı tüfek, kurusıkı tabanca, 15 mermi ile uyuşturucu ele geçirdi.
9'u hırsızlıktan 21 suç kaydı olan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.