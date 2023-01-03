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Elazığ'da 53 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olan cezaevi firarisi yakalandı

AA

Elazığ'da 53 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olan cezaevi firarisi yakalandı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da hakkında 2'si cinayet 5 ayrı suçtan 53 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olan cezaevi firarisi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde araması bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Ekipler bu kapsamda 2 ayrı "kasten adam öldürme" suçunun da içerisinde bulunduğu 5 ayrı dosyadan araması olan ve cezaevinden de firar eden S.D'nin (49) adresini tespit etti.

Hakkında söz konusu suçlardan toplam 53 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından yeniden cezaevine gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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