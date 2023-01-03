Elazığ'da 53 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olan cezaevi firarisi yakalandı

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ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da hakkında 2'si cinayet 5 ayrı suçtan 53 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olan cezaevi firarisi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde araması bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Ekipler bu kapsamda 2 ayrı "kasten adam öldürme" suçunun da içerisinde bulunduğu 5 ayrı dosyadan araması olan ve cezaevinden de firar eden S.D'nin (49) adresini tespit etti.

Hakkında söz konusu suçlardan toplam 53 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından yeniden cezaevine gönderildi.

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