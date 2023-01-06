Elazığ'da asayiş uygulamalarında yakalanan 20 zanlı tutuklandı

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ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 20 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, kent merkezinde asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

Ekipler, son bir haftada düzenledikleri uygulamalarda çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan 20 kişiyi gözaltına aldı.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kayıp olarak aranan 6 kişi de ekiplerce ailelerine teslim edildi.

Uygulamalarda, 5 ruhsatsız tabanca, 48 fişek, tüfek, 1 kilogram toz, 49 gram kubar esrar, 2 gram metamfetamin ve 14 uyuşturucu hap ele geçirildi.

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