Baskil Kaymakam Kundakçı'dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

ELAZIĞ (AA) - Baskil Kaymakamı Ömer Tuğrul Kundakçı, "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.
Kundakçı mesajında toplumun aydınlatılması noktasında gazetecilerin önemli bir rol üstelendiğini ifade ederek, kamuoyunun bilgilendirilmesinde doğru ve güvenilir haber yapma, objektif olma, özel hayata ve kişilik haklarına saygı gibi değerleri içerisinde barındırarak canla başla çalışan basın mensuplarının bu anlamlı gününü kutladığını belirtti.
Kundakçı, basın mensuplarına görevlerinde başarı diledi.