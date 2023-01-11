Elazığ'da lise öğrencileri güneş enerjisiyle çalışan bisiklet yaptı

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ELAZIĞ (AA) - SUAT ÖZTÜRK - Elazığ'da meslek lisesi öğrencileri, okulun atölyesinde güneş enerjisiyle çalışan bisiklet yaptı.

Elazığ Marmara Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Bölümü öğrencileri, derste aldıkları teorik eğitimi pratiğe dökerek atölyede güneş enerjisi paneli üretti.

Öğrenciler, bu panelleri yararlı şekilde kullanmak, doğa ve çevreye fayda sağlamak için tasarladıkları bisiklete elektrikle çalışan motor monte etti.

Motorun enerjisini güneşten alması amacıyla paneli bisikletin üzerine yerleştiren öğrenciler, bu şekilde yol almasını sağladı. Öğrenciler, şarjı bitmesi ve yolda kalma durumuna karşı bisiklete geçici olarak benzinli motor da taktı.

- İki ayda hazırladılar

Yenilenebilir Enerji Teknolojileri öğretmeni Nisa Bulut, AA muhabirine, öğrencilerle okulun laboratuvarında yaptıkları panelle güneş enerjisiyle çalışan bisiklet hazırladıklarını söyledi.

Öğrencilerinin teorik dersleri uygulamaya dökerek güzel projelere imza attığını anlatan Bulut, "Yenilenebilir enerji kaynakları üzerine çalışmalarımızda güneş paneli ile çalışan bisiklet yaptık. Amacımız güneş enerjisini faydalı şekilde kullanabilmek. Fosil yakıtlar yerine, çevre kirliliğine karşı daha temiz bir enerji kaynağı kullanmak amacıyla bisikletimizi güneş enerjisiyle çalıştırmak istedik." dedi.

Bulut, bisiklete güneş paneli ve pil ekleyerek bütün enerjiyi güneşten alan hareket sistemi oluşturduklarını, aracın bir motosiklet gibi çalıştığını belirtti.

Bisikleti yaklaşık 2 ayda hazırladıklarını, öğrencilerinin proje için çok emek verdiğini aktaran Bulut, "Çevreyi kirletmeden, öğrencilerin günlük ihtiyacını karşılaması amacıyla ulaşım aracı olarak kullanılacak bir bisiklet tasarladık. Bu şekilde çevreye hiçbir şekilde zarar vermemiş olacağız." diye konuştu

Bulut, test sürüşlerini yaptıklarını, ilerleyen süreçte daha da geliştirmeyi düşündüklerini ifade etti.

Öğrencilerden Emir Gündüz de aldıkları eğitim sayesinde ürettikleri panellerle faydalı işler yaptıklarını dile getirdi.

Çalışmanın çevre dostu olduğuna dikkati çeken Gündüz, "Yaptığımız bisiklet çevre dostu. Debriyaja bastığımızda normal bisiklet olarak da kullanabiliyoruz. Güneş panelinden aldığı enerjiyi 12 voltluk aküye aktarıyor. Şarj biterse debriyaj ve gaza bastığımızda benzinli motora geçiş yapıyor." ifadelerini kullandı.

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