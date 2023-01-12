Elazığ’da hasta martı tedavi altına alındı

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ELAZIĞ (AA) - Elazığ'ın Sivrice ilçesindeki Hazar Gölü kıyısında hasta halde bulunan martı tedavi ediliyor.

Hazar Gölü kıyısında 5 gün önce gezinti yapan bir ailenin bitkin halde martı gördüklerini bildirmesi üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Elazığ Şube Müdürlüğünce söz konusu bölgeye bir ekip sevk edildi.

Ekipler tarafından bulunduğu bölgeden alınan martı tedavi için Fırat Üniversitesi Hayvan Hastanesine götürüldü.



Fırat Üniversitesi Hayvan Hastanesi İç Hastalıkları Anabilim Dalında araştırma görevlisi Dr. Mehmet Çalışkan, martının tedavisinin 5 gündür devam ettiğini söyledi.

Hastalığın kaynağının belirlenmesine yönelik araştırmaların devam ettiğini ifade eden Çalışkan, "Martı bize getirildiğine sinirsel semptomları vardı. Ağızdan beslenemediği için serumla takviye yapıyoruz. Birkaç gün içerisinde toparlanmasını bekliyoruz. Hayatını idame ettirecek duruma geldiğinde tekrar doğaya bırakılacak." dedi.





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