Elazığ'da kaçak avlanan 8 kişi hakkında yasal işlem

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da kaçak avcılık yapan 8 kişi hakkında yasal işlem uygulandı.
Elazığ Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı avcılığın önlenmesine yönelik kent genelindeki av sahalarında rutin denetimlerini sürdürüyor.
Bu kapsamda, kent kırsalında yapılan denetimlerde 1 ve Palu ilçesi kırsalında yapılan kontrollerde ise 7 kişi hakkında Kara Avcılığı Kanunu'na aykırı avcılık yapmaktan yasal işlem uygulandı.
Öte yandan, Palu ilçesi Arındık köyü kırsalında vatandaşlar tarafından bitkin halde bulunan yaban keçisi ihbar üzerine ekipler tarafından bölgeden alınarak tedavisi için Fırat Üniversitesi Hayvan Hastanesi'ne götürüldü.
Yaban keçisi, tedavisini ardından tekrar bulunduğu alanda doğaya bırakıldı.
Denetimlerin aralıksız devam edeceği bildirildi.