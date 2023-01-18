Elazığ'da Badminton Yıldız Kız-Erkek İl Şampiyonası sona erdi

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ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da Badminton Yıldız-Kız-Erkek İl Şampiyonası müsabakaları tamamlandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, okul sporları 2022-2023 yılı faaliyet programında yer alan ve iki gün süren şampiyonaya kentteki okullardan 8 takım ve 40 sporcu katıldı.

Müsabakalar sonunda başarı elde eden takımlar, madalya ve kupa alarak grup müsabakalarında kenti temsil etmeye hak kazandı.

Şampiyona sonucu badminton yıldız kızlarda Şehit Hüseyin Göral İmam Hatip Orta Okulu, TOKİ Şehit Emre Ercan Ortaokulu ve Özel Elazığ Doğa Ortaokulu takımları, yıldız erkeklerde ise TOKİ Şehit Emre Ercan Ortaokulu, Şehit Erhan Çalışkan Ortaokulu ve Özel Elazığ Doğa Ortaokulu takımları dereceye girdi.



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