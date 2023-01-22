Elazığ'da 24 Ocak depreminin 3. yılında duygusal buluşma

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

ELAZIĞ (AA) - İSMAİL ŞEN - Elazığ'da 24 Ocak 2020'deki depremde eşi ve 2 çocuğu ile enkaz altından yaralı kurtarılan Azize Çelik ile yaptığı telefon görüşmesiyle Türkiye'nin gündemine gelen UMKE gönüllüsü Emine Kuştepe, depremin 3. yılında Çelik ailesiyle buluştu.

Merkez üssü Sivrice ilçesi olan, Elazığ'da 37, Malatya'da 4 kişinin hayatını kaybettiği, 45 kişinin enkaz altından yaralı kurtarıldığı 6,8 büyüklüğündeki depremin üzerinden 3 yıl geçti.

Depremde Mustafa Paşa Mahallesi'nde yıkılan Kalay Apartmanı'nın enkazından eşi ve iki çocuğu ile 17 saat sonra yaralı kurtarılan Azize Çelik'e o gün yaptığı telefon görüşmesiyle umut olan UMKE gönüllüsü Kuştepe, depremin 3. yılında görevli olduğu Adıyaman'dan Elazığ'a ziyarete geldi. Kuştepe, Kalay Apartmanı'nın bulunduğu sokakta Çelik ailesiyle bir araya geldi.

Duygusal anların yaşandığı buluşmada, Azize Çelik'in eşi Cengiz (52), çocukları Muhammet Faruk (25) ve Fethi Ahmet Çelik (21) de yer aldı.

Mustafa Paşa Mahallesi'nde yıkılan ağır hasarlı binaların yerine TOKİ tarafından yapılan konut ve iş yerlerinin bulunduğu alanda gezinti yapan Çelik ve Kuştepe, yaşanan o acı günleri yad etti.

Kuştepe, AA muhabirine, depremde hayatını kaybeden 41 kişinin üzüntüsünün hala yüreğinde olduğunu söyledi.

Enkaz altından 45 kişinin sağ kurtarıldığı o anları hatırladıkça da sevinç duyduğunu ifade eden Kuştepe, bu sevinci Azize Çelik ve ailesi ile komşularının enkaz altından kurtarıldığı esnada da yaşadığını dile getirdi.

Depremin ardından yeni tip koronavirüs salgını ve iş yoğunluğu nedeniyle Elazığ'a gelme fırsatı bulamadığını aktaran Kuştepe, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün kelimeler boğazımda düğümleniyor, çıkmıyor. Aradan 3 yıl geçti, depremin yıl dönümü, bugün bir aile olduk ama acılarımız hala yüreğimizde, kayıplarımız için Rabb'imden rahmet diliyorum, hayatını kaybedenlerin ailelerine sabır diliyorum. Ağlamak istemiyorum. Sadece yapılan şu mimari yapılar gibi dimdik, sapasağlam nasıl ki ayakta durabiliyorsak her zaman gülümseyeceğimiz ve beraber olacağımız yıllar diliyorum. Rabb'im bir daha da büyük afetlerle imtihan ettirmesin inşallah."

- "Herkes 'Emine Emine' diye kucak açıyor"

Elazığ'da artık bir ailesinin olduğunu dile getiren Kuştepe, şöyle devam etti:

"Elazığ'da hangi sokağa girdiysem herkes 'Emine Emine' diye kucak açtı, 'Evladımız' diye. Söz verdim, bedenim sağ olduğu sürece ülkem için gidemeyeceğim hiçbir yer yoktur. Rabb'im devletimizi ve milletimize zeval ziyan vermesin. Şunu da belirtmek isterim, benim de canım sağ olduğu sürece ben de herkesin evladıyım, bu ailenin, Elazığ'ın bir kızıyım."

Kuştepe, 24 Ocak depreminde yine Mustafa Paşa Mahallesi'nde 3,5 yaşındaki kızı Yüsra ile enkazdan yaralı çıkarılan Ayşe Yıldız ve Hatun Yamış'ın yanı sıra diğer depremzede aileleri de ziyaret ettiğini anlattı.

- "O benim kız kardeşim oldu artık"

Azize Çelik de enkaz altında kendine geldiği anda oradan hiç kurtulamayacağını düşündüğünü ancak UMKE görevlisi Kuştepe ile görüştükten sonra yüreğinin bir anda kurtulma umuduyla dolduğunu belirtti.

Bu umutla enkaz altındayken yakınlarında bulunan ve sesini duyduğu eşi, çocuklarına ve komşularına da moral vermeye çalıştığını anlatan Çelik, o gün kendisine umut olan Kuştepe'yi hayatının sonuna kadar unutmayacağını dile getirdi.

Depremin yıl dönümünde Kuştepe ile birlikte olma fırsatı bulduğu için mutluluk duyduğunu aktaran Çelik, "Çok mutlu oldum kendisini görünce, o benim kız kardeşim oldu artık." dedi.

Çelik, depremin ardından devletin kendilerine sahip çıkarak bütün yaralarını sardığını aktardı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.