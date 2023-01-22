Keban'da yenidünya ve fındık ağacı çiçek açtı

Kolesterolü düşürerek kalbi saat gibi çalıştırıyor! Uzmanların mutlaka tüketin dediği kalp ve damar sağlığına iyi gelen besinler

Kolesterolü düşürerek kalbi saat gibi çalıştırıyor! Uzmanların mutlaka tüketin dediği kalp ve damar sağlığına iyi gelen besinler

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'ın Keban ilçesinde yenidünya ve fındık ağacı çiçek açtı.

İlçede emekli öğretmen Fevzi Özdemir'in bahçesindeki yenidünya ve fındık ağaçları sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesiyle çiçeklendi.

Bahçe sahibi Özdemir, yaptığı açıklamada, kış gelmeden ağaçlarının çiçek açtığını belirterek, şunları söyledi:



"Bu yıl kış mevsimini henüz yaşamadan bahar mevsiminin görüntülerine şahit oluyoruz. Mart ayında ağaçlar çiçek açardı. Bu yıl ağaçlar 'mevsimsel aldanma' yaşıyor."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.