Keban'da yenidünya ve fındık ağacı çiçek açtı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'ın Keban ilçesinde yenidünya ve fındık ağacı çiçek açtı.
İlçede emekli öğretmen Fevzi Özdemir'in bahçesindeki yenidünya ve fındık ağaçları sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesiyle çiçeklendi.
Bahçe sahibi Özdemir, yaptığı açıklamada, kış gelmeden ağaçlarının çiçek açtığını belirterek, şunları söyledi:
"Bu yıl kış mevsimini henüz yaşamadan bahar mevsiminin görüntülerine şahit oluyoruz. Mart ayında ağaçlar çiçek açardı. Bu yıl ağaçlar 'mevsimsel aldanma' yaşıyor."