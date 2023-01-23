Elazığ'da park halindeki araç yandı

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ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da park halindeki otomobil yangın sonucu zarar gördü.

Cumhuriyet Mahallesi'nde bir otoparkta park halindeki 23 DP 777 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yanmaya başladı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yangını kısa sürede söndürürken otomobilde hasar oluştu.

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